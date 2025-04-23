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محافظات

بسبب زوجها، مقتل سيدة على يد والدها في أسيوط

مقتل سيدة على يد
مقتل سيدة على يد والدها، فيتو

لقيت سيدة في عقدها الرابع مصرعها طعنا بآلة حادة "سكين مطبخ" على يد والدها، في مشاجرة عائلية بمنطقة حي غرب البلد بمحافظة أسيوط وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت إشراف النيابة العامة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن فيما تكثف المباحث جهودها للتحري حول الواقعة ودوافعها.

 

مقتل سيدة على يد والدها بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من أهالي حي غرب بأسيوط بقيام “مسن” بطعن ابنته بآلة حادة أثناء مشاجرة نشبت في ما بينهما ووافتها فورًا متأثرة بإصابتها.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط إلى محل البلاغ وتبين صحة الواقعة ومقتل “أسماء ب س” طعنًا بآلة حادة "سكين مطبخ" على يد والدها المسن.

وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين المسن وابنته أمام أطفالها بسبب تركها منزل زوجها الخلافات معه ورفضها العودة إليه مرة أخرى مما أدى إلى مقتلها متأثرة بإصابتها.

 

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تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثة بمستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة لحين عرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن وجاري استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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