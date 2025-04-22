سيدات يد الأهلي يفوز على الشمس ويتوج بلقب بطولة الدوري

توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق الشمس، بنتيجة 30-18 في مباراة الجولة الخامسة من الدورة الثانية المجمعة لحسم لقب الدوري التي أقيمت اليوم بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-9 بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 30-18 ويحصد اللقب.

ومن المقرر أن يستلم «سيدات يد الأهلي» درع البطولة وميداليات المركز الأول، غدًا الأربعاء عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة للدورة المجمعة الثانية لحسم لقب الدوري، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.

وكان فريق سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 28-19 ضمن منافسات البطولة.



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