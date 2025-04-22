طائرة الأهلي تفوز على نيمو ستارز في بطولة إفريقيا للأندية

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على نيمو ستارز الأوغندي، بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

أقيمت المباراة داخل صالة مصراتة الدولية، ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-18، وفاز بالشوطين الثاني والثالث 25-11، و25-14.

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الفتح الرياضي المغربي بثلاثة أشواط دون رد، ثم حقق الفوز في ثاني مبارياته على الحرس الجمهوري الكونغولي بنفس النتيجة.

ويمثل قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويضم الجهاز الفني كلا من: فيرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مديرًا للفريق، وأحمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي علاج طبيعي، وروسبر كامبوس وأحمد رضا محللي أداء، وشريف صلاح مخطط أحمال، وأسامة طعيمة إخصائي تأهيل بدني، ومحمد شهير مدلكًا، وأحمد رشاد مسؤولًا للمهمات.

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