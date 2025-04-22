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رياضة

طاهر محمد يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام صن داونز

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي مواصلة الدفع بـ طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان كولر دفع بـ طاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز ، في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي، وانتهي بالتعادل السلبي وقدم اللاعب خلاله مستوي مميزا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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