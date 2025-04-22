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خارج الحدود

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

ترامب يستقبل حسين
ترامب يستقبل حسين سجواني، فيتو

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرا، الملياردير الإماراتي حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

ترامب يستقبل رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني 

وكتب حسين سجوانى، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": “اليوم، سعدت باللقاء مجددًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، خلال لقاء مثمر تطرقنا خلاله لعدد من المواضيع وتبادلنا فيه بعض الأفكار والرؤى”.

حسين سجوانى يعتزم استثمار 20 مليار دولار فى أمريكا 

وفى يناير الماضى، كان ترامب أعلن حينها، أن المستثمر الإماراتي حسين سجواني، سيضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات المزدهر في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

ترامب وسجواني، فيتو
ترامب وسجواني، فيتو

وقال حسين سجواني، خلال زيارته لمنزل ترامب في منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا وقتها عقب فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية: "نعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار وربما أكثر من ذلك إذا أتيحت لنا الفرصة في السوق".

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حسين سجواني ترامب داماك سجوانى الرئيس الأمريكى المكتب البيضاوي

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