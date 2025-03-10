الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"أكسيوس": اعتراض طائرتين اخترقتا المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب بفلوريدا

مقاتلة أمريكية، فيتو
مقاتلة أمريكية، فيتو

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية إن مقاتلات أمريكية اعترضت طائرة حلقت فوق منتجع مارا لاجو الذي يملكه الرئيس ترامب في فلوريدا في انتهاك لقيود مؤقتة على الطيران مساء أمس الأحد.

وذكر موقع "أكسيوس" أنها المرة الثانية خلال 48 ساعة التي تستجيب فيها طائرات إف-16 لانتهاكات جوية كهذه فوق بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

ووقع الحادث مساء أمس الأحد أثناء تواجد ترامب في ملعب الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلا عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن الطائرات النفاثة أطلقت قنابل ضوئية ربما كانت مرئية للجمهور أثناء عملية الاعتراض لجذب انتباه أو التواصل مع طيار الطائرة المدنية.

وأضافت قيادة الدفاع الجوي أن "الصواريخ تحترق بسرعة وبشكل كامل، ولا تشكل أي خطر على الأشخاص على الأرض".

وفي الثاني من مارس اعترضت 3 طائرات مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور قرب مارا لاجو.

ووفق قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية قامت قيادة الدفاع الجوي بأكثر من 20  عملية اعتراض في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ تنصيب ترامب رئيسا في 20 يناير.

هذا وصرح الجنرال جريجوري جيلوت قائد قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية والقيادة الشمالية للولايات المتحدة: "إن الالتزام بإجراءات المنطقة المحظورة أمر ضروري لضمان سلامة الرحلات الجوية والأمن القومي وأمن الرئيس"، مشددا على أن الإجراءات ليست اختيارية.

وبين الجنرال أن العدد المفرط من انتهاكات قواعد الطيران الأخيرة يشير إلى أن العديد من الطيارين المدنيين لا يقرأون إشعار الطيارين أو NOTAMs، قبل كل رحلة كما هو مطلوب من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، وقد أدى ذلك إلى استجابات متعددة من قبل طائرات NORAD المقاتلة لتوجيه الطائرات المخالفة للخروج من قواعد الطيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتجع مارا لاجو الرئيس ترامب فلوريدا ملعب الجولف بالم بيتش قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية

مواد متعلقة

حرب أو اتفاق، ترامب يضع إيران أمام خيارين

ترامب: زيلنسكي أخذ الأموال منا كما تؤخذ السكاكر من الأطفال

سموتريتش يعتزم إنشاء إدارة للهجرة لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

رئيس البرلمان الإيراني: لا ننتظر رسالة من أمريكا وتصريحات ترامب خدعة
ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

صدمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 130

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

الاحتلال: سوريا جسرنا إلى الفرات وستبقى دولة منزوعة السلاح

مارك كارني رئيسًا لوزراء كندا خلفًا لـ ترودو

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء النصر على الأعداء في اليوم العاشر من رمضان 2025

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

المزيد
الجريدة الرسمية