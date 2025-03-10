"أكسيوس": اعتراض طائرتين اخترقتا المجال الجوي المحظور فوق منتجع ترامب بفلوريدا

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية إن مقاتلات أمريكية اعترضت طائرة حلقت فوق منتجع مارا لاجو الذي يملكه الرئيس ترامب في فلوريدا في انتهاك لقيود مؤقتة على الطيران مساء أمس الأحد.

وذكر موقع "أكسيوس" أنها المرة الثانية خلال 48 ساعة التي تستجيب فيها طائرات إف-16 لانتهاكات جوية كهذه فوق بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

ووقع الحادث مساء أمس الأحد أثناء تواجد ترامب في ملعب الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلا عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن الطائرات النفاثة أطلقت قنابل ضوئية ربما كانت مرئية للجمهور أثناء عملية الاعتراض لجذب انتباه أو التواصل مع طيار الطائرة المدنية.

وأضافت قيادة الدفاع الجوي أن "الصواريخ تحترق بسرعة وبشكل كامل، ولا تشكل أي خطر على الأشخاص على الأرض".

وفي الثاني من مارس اعترضت 3 طائرات مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور قرب مارا لاجو.

ووفق قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية قامت قيادة الدفاع الجوي بأكثر من 20 عملية اعتراض في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ تنصيب ترامب رئيسا في 20 يناير.

هذا وصرح الجنرال جريجوري جيلوت قائد قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية والقيادة الشمالية للولايات المتحدة: "إن الالتزام بإجراءات المنطقة المحظورة أمر ضروري لضمان سلامة الرحلات الجوية والأمن القومي وأمن الرئيس"، مشددا على أن الإجراءات ليست اختيارية.

وبين الجنرال أن العدد المفرط من انتهاكات قواعد الطيران الأخيرة يشير إلى أن العديد من الطيارين المدنيين لا يقرأون إشعار الطيارين أو NOTAMs، قبل كل رحلة كما هو مطلوب من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، وقد أدى ذلك إلى استجابات متعددة من قبل طائرات NORAD المقاتلة لتوجيه الطائرات المخالفة للخروج من قواعد الطيران.

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