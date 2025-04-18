الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتباك في مكتب ترامب بسبب إغماء طفلة (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تداولت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر تعرض طفلة للإغماء بشكل مفاجئ في المكتب البيضاوي مما تسبب في إنهاء مؤتمرًا صحفيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ويأتي ذلك بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر مع الرئيس دونالد ترامب، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة أبرزها الأزمة الأوكرانية  والتفاوض مع إيران وملفات التجارة بين البلدين.

إلغاء مؤتمر صحفي لترامب في المكتب البيضاوي 

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني: "بدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناقشة المحادثات الجارية والبناءة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التجارة، كما ناقشا الوضع في أوكرانيا وملف إيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف المتحدث، أن ستارمر أكد التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية، وجاءت المحادثة في اليوم التالي لاجتماع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في باريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكتب البيضاوي ترامب إيران رئيس الوزراء البريطاني

مواد متعلقة

ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الأزمة الأوكرانية وملف إيران في اتصال هاتفي

بموجب "الجدول F"، إدارة ترامب تستعد لعمليات طرد واسعة للموظفين الفيدراليين
ads

الأكثر قراءة

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

ارتباك في مكتب ترامب بسبب إغماء طفلة (فيديو)

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

158 ألف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية