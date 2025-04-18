ارتباك في مكتب ترامب بسبب إغماء طفلة (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر تعرض طفلة للإغماء بشكل مفاجئ في المكتب البيضاوي مما تسبب في إنهاء مؤتمرًا صحفيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ويأتي ذلك بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر مع الرئيس دونالد ترامب، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة أبرزها الأزمة الأوكرانية والتفاوض مع إيران وملفات التجارة بين البلدين.

إلغاء مؤتمر صحفي لترامب في المكتب البيضاوي

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني: "بدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناقشة المحادثات الجارية والبناءة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التجارة، كما ناقشا الوضع في أوكرانيا وملف إيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف المتحدث، أن ستارمر أكد التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية، وجاءت المحادثة في اليوم التالي لاجتماع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في باريس.

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