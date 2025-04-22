أخبار الفن اليوم، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لا بد من تصحيح مسار الإبداع.. عمرو سعد يعلن انتهاء تصوير الغربان.. نجوم الدراما يستعرضون مشكلاتهم أمام المسلماني

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة يستعرضه موقع وبوابة فيتو كالتالي:

بدأت أسرة فيلم صقر وكناريا تصوير عدد من مشاهد العمل داخل أحد الديكورات الخاصة بالعمل، داخل إحدى شقق أكتوبر.



وجمعت المشاهد الأولى الفنانة يارا السكرى مع الفنان محمد عادل إمام واستمر التصوير لما يقرب من 8 ساعات متواصلة.

بدأت الفنانة كارمن سليمان، تحضيرات ألبومها الجديد تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.



ألبوم كارمن سليمان الجديد

وتتعاون كارمن سليمان في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلي الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي وغيرهم.

رحب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالحضور في مؤتمر ماسبيرو للدراما، وقال في كلمته: “إنّه لمن دواعي سروري أن أشهد مع زملائي اليوم عودة نجوم مصر ونجماتها من صنّاع قوتنا الناعمة إلى ماسبيرو من جديد.. لقد طال الانتظار، لكنّه تحقق أخيرًا، فأهلًا وسهلًا بحضراتكم في بيتكم الأول التليفزيون المصري”.



وتابع: “لقد شرفني الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولّي المسئولية في الهيئة الوطنية للإعلام في هذه المرحلة الممتلئة بالتحديات، وإننا نعاهد سيادته على بذل قصارى جهدنا وإخلاصنا من أجل ماسبيرو، ومن أجل بلادنا”.

يا غايب، وثائقي يكشف أسرار 7 سنوات قضاها فضل شاكر في دار أيتام

مازال الفنان فضل شاكر ، حديث الجمهور والسوشيال ميديا بعد إطلاق مسلسل وثائقي عنه تحت عنوان ياغايب، العمل لقي اهتمام كبيرا من جانب المشاهدين والجمهور بسبب الجوانب الذي سلط عليها الضوء.

مسلسل يا غايب فضل شاكر

المسلسل الوثائقي يا غايب والذي تضمن سطور من حياة فضل شاكر، أستطاع ان يخطف التريند لعدة أسباب ومن أبرزهم هو تسليط الضوء علي جوانب من الحياة الشخصية للمطرب نفسه والتي حملت مفاجات كانت جديدة لدي محبيه ومن ابرزها هو قضائه 7 سنوات في دار أيتام برغم وجود والده ووالدته علي قيد الحياة، والسبب الثاني هو وجود عنصر الدراما خلال الأحداث بشكل مكثف، مما يجعل المشاهد لم يشعر بالمل بسبب عنصر التشويق أيضا الذي دخل في الدراما، كما أن المسلسل تم تصويره أيضا بتقنية عالية الجودة، لكي تخرج الصورة للمشاهد بأفضل شكل.

أعلن النجم عمرو سعد أن الانتهاء الكامل من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم الغربان.



وقال سعد: الحمدالله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي قريبا ان شاء الله #the_crows الغربان.

تقيم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، اليوم الثلاثاء، مؤتمر “مستقبل الدراما في مصر”، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.



مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر

وشهد المؤتمر شكاوى عدد من كبار نجوم وصناع الدراما فى مصر، وفى مقدمتهم النجمة الكبيرة سميرة أحمد التي وجهت شكوى مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، معبرة عن حزنها لمحاولات الشركات الإنتاجية سحب البساط من ماسبيرو.

الفنانة سميرة أحمد: عندي مشروع درامي مهم

وقالت سميرة أحمد: حاولوا يسحبوا البساط من ماسبيرو، ولكن محدش قدر، ولكن المحاولات مازالت تضرب بقوة.. وأرغب فى توجيه شكوى للمسلماني.. مضيفة: لديَّ مشروع درامي هام للغاية، ولكن تم تهميشه للآن، ومغلقة عليه الأدراج، ولجنة القراءة لم تتطرق إليه، وهذا لا يصح مع النجوم الكبار وأرغب فى إعادة النظر لهذا المسلسل وبدء العمل عليه.

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