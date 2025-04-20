شاهد توفر أول حلقتين من مسلسل "يا غايب" عن حياة فضل شاكر

فضل شاكر، وفرت منصة شاهد أول حلقتين من الدراما الوثائقية “ يا غايب” التي تستعرض محطات من حياة الفنان فضل شاكر.

وهو عمل من الأعمال الأصلية لمنصة شاهد والذي يحمل اسم أغنية من أبرز الأغنيات التي تغنى بها فضل شاكر وهي أغنية “يا غايب”.

الدراما الوثائقية يا غايب

“يا غايب” من نوع دراما وثائقية، ويُعد تجربة خاصة، حيث يحكي فضل شاكر قصته بنفسه، ويعود من خلاله إلى الواجهة الإعلامية بصوته وحكايته.

وقد أُحيط العمل بسرية تامة خلال فترة التحضير التي استمرت عامًا ونصف، ويشارك في العمل عدد من الممثلين لتجسيد مراحل مختلفة من حياة فضل، أبرزهم الفنان الأردني عماد المحتسب، الذي يؤدي دور فضل في شبابه بسبب الشبه الكبير بينهما، بالإضافة إلى ظهور طفل يجسد فترة الطفولة.

ويتناول العمل مسيرته منذ الطفولة وحتى قرار اعتزاله الفن، مرورًا بمحطات الشهرة، الحب، الغياب، والجدل الذي أحاط باسمه لسنوات.

“يا غايب” يثير جدلا واسعا

وكان إعلان منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC موعد عرض الدراما الوثائقية "يا غايب" عن الفنان اللبناني فضل شاكر قد أثار جدلًا كبيرًا على الساحة الفنية العربية واللبنانية، خاصة بعد شائعات عن صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.

ومنعًا لتغذية الشائعات خرج نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن صمته ليتحدث بوضوح حول التطورات القانونية المتعلقة بوالده.

وأكد محمد أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني صحيحة، وأن الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن يعود إلى عام 2018، غير أنه لم ينل التغطية الإعلامية التي يستحقها في حينه، على حد قوله.

وفي تسجيل مصور نشره محمد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قال: "أولًا، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل من تواصل وبارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة".

وأشار محمد إلى أن فضل شاكر يواجه حاليًّا اتهامًا جديدًا لا علاقة له بالقضية السابقة، يتمثل بادعاءات تتعلق بسلب أموال الناس، إلى جانب اتهامات أخرى تطال العائلة بشأن قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أمريكي.

واعتبر محمد أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف قائلًا: "نحن نثق بعودة العدالة إلى القضاء اللبناني، ونتطلع إلى مرحلة قادمة يكون فيها القرار القضائي بعيدًا عن التسييس والتأثيرات الخارجية".

وفي ختام حديثه، وجّه محمد تحية للجيش اللبناني، مشددًا على أنه "يعلم تمامًا ببراءة والده من هذه التهم"، كما وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، قائلًا: "نتمنى أن يعود العدل والاستقرار إلى لبنان في عهدكم".

من جهته، تفاعل الفنان فضل شاكر مع التصريحات التي أدلى بها ابنه، عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في تطبيق "إنستجرام"، حيث كتب: "حبيبي بابا، صبرنا كتير والفرج جاي يا كبير".

وجاء توضيح محمد فضل شاكر عقب ضجة واسعة أحدثها الخبر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تحديد منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC، يوم الأحد المقبل، موعدًا لعرض الفيلم الدرامي الوثائقي "يا غايب" عن النجم اللبناني، الذي أثار طرح إعلانه التشويقي الأول قبل عدة أيام تفاعلًا كبيرًا واهتمامًا واسعًا.

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