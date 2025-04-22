نجوم الدراما يستعرضون مشكلاتهم أمام الملسلماني، سميرة أحمد وصبحي وحميدة في المقدمة

تقيم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، اليوم الثلاثاء، مؤتمر “مستقبل الدراما في مصر”، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر

وشهد المؤتمر شكاوى عدد من كبار نجوم وصناع الدراما فى مصر، وفى مقدمتهم النجمة الكبيرة سميرة أحمد التي وجهت شكوى مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، معبرة عن حزنها لمحاولات الشركات الإنتاجية سحب البساط من ماسبيرو.

الفنانة سميرة أحمد: عندي مشروع درامي مهم

وقالت سميرة أحمد: حاولوا يسحبوا البساط من ماسبيرو، ولكن محدش قدر، ولكن المحاولات مازالت تضرب بقوة.. وأرغب فى توجيه شكوى للمسلماني.. مضيفة: لديَّ مشروع درامي هام للغاية، ولكن تم تهميشه للآن، ومغلقة عليه الأدراج، ولجنة القراءة لم تتطرق إليه، وهذا لا يصح مع النجوم الكبار وأرغب فى إعادة النظر لهذا المسلسل وبدء العمل عليه.

الفنان محمود حميدة

وأيضا وجه النجم محمود حميدة كلمات جريئة بمؤتمر مستقبل الدراما فى مصر.. وقال: إن التوصيات لا تكفي لعودة ماسبيرو بقوة، فالأمر لن ينجح بدون إصلاح هيكلي إداري، فأصل المرض أهم وأقوى من أعراضه.

وأضاف أنه يجب أن تُسنَّ قوانين جديدة تلائم متغيرات العصر بكل ما فيه.

الفنان محمد صبحي: مستعد أشتغل بـ40 جنيه

كذلك تحدث النجم محمد صبحي في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تأتي بعنوان: «الدراما المصرية الآن ومستقبلها» وقال صبحي: أصبحت الدراما المصرية تعاني من خلل كبير بسبب الاستسهال وتراجع إنتاج التليفزيون المصري، فلن أمسح من ذاكرتي جملة «جمهورية مصر العربية» التي كانت تستبق العديد من الأعمال الدرامية الهامة، أما اليوم فأين هى؟!!.

وتابع محمد صبحي حديثه: لو هرجع اشتغل لماسبيرو بأجر 40 جنيه.. أنا هوافق علشان أنقذ الدراما المصرية من الاستستهال والاستفزاز الفني.



وحرص على حضور فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر كل من: المخرج محمد فاضل، ومحمد جلال عبد القوي، والأديب إبراهيم عبد المجيد، والفنانين أشرف عبد الباقي وهاني رمزي.

مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر

وبحسب تصريحات المسلماني، يأتي عقد المؤتمر استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات: العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

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