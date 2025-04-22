الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 32 جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

غزة
غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من القطاع أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيًا، في تصعيد جديد يرفع منسوب التوتر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وذكرت المصادر أن من بين الشهداء أربعة مواطنين استُهدفوا بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء وجودهم في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن الهجوم أدى أيضًا إلى وقوع إصابات، بعضها بحالة حرجة.

وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع وأحياء سكنية في مختلف أنحاء القطاع، فيما تحذّر مؤسسات حقوقية وطبية من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة التصعيد المستمر واستهداف المدنيين.

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غزة قصف إسرائيلي خان يونس مصادر طبية قطاع غزة
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