الأشعة تكشف موقف مشاركة كريم الدبيس أمام صن داونز

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابته بجزع خفيف في الرباط الخارجي للكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.

وغاب الدبيس علي أثر تلك الإصابة عن مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

وأكدت الفحوصات أن اللاعب سيغيب عن الأهلي لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، ما يعني تأكيد غيابه عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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