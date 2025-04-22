مقتل 24 سائحًا على الأقل في هجوم مسلح في كشمير الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، أن 24 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم مسلح استهدف مجموعة من السياح في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مصادر أمنية أن الهجوم وقع في منطقة جبلية نائية، حيث فتح مسلحون مجهولون النار على حافلة كانت تقل عددًا من السياح، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما فتحت السلطات الهندية تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

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