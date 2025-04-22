محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون ضد المتعدين

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

استرداد قطع من الأرضى بالقصاصين

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية برئاسة مدحت عباس، باسترداد حالتي تقنين وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث تم رفض الطلبين كونهم أراضي تم زراعتها بعد القانون.

جانب من الحملة، فيتو

اجمالى المساحات المستردة

وتبلغ مساحة الحالة الأولى ٨ أفدنة بقرية أم عزام، بينما تبلغ مساحة الحالة الثانية ٢ فدان و١٢ قيراط، بمنشية عصمت قرية السلام في القصاصين في الإسماعيلية، وتم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

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