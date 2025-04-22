آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب قبل وفاته، والنشطاء يكشفون حقيقة رائحة الكبريت (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي آخر مقطع فيديو للبابا فرنسيس، الذي تم رصده قبل إعلان وفاة بابا الفاتيكان بساعات قليلة، ويرصد ظهور البابا فرنسيس في لقائه الأخير مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

آخر ظهور للبابا فرنسيس مع نائب ترامب

ويظهر المقطع الأخير لظهور البابا فرنسيس، مصافحته لـ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في زيارة خاصة، قام بها فانس داخل مكتب البابا فرنسيس في المقر البابوي لدولة الفاتيكان بروما، حيث صافح فانس البابا فرنسيس، حيث أكد فرناس على سعادته لرؤية البابا بصحة جيدة.

آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب، فيتو

وقام أحد الكاردينالات في مكتب بابا الفاتيكان بتقديم هدايا للنائب الرئيس الأمريكي، قائلًا: “إنها هدية لأطفالك، وهذه هدية أيضًا لك”.

وشكر البابا فرنسيس نائب الرئيس الأمريكي على زيارته، ليرد عليه فانس قائلًا: "وشكرًا لك على مقابلتك ليّ"، وبعد التقاط الصور الجماعية، قام فاني بمصافحة البابا فرنسيس قائلًا: "صلي كل يوم..."، ثم غادر فانس المكتب، وبعد ساعات قليلة أعلن عن وفاة البابا فرنسيس.

حقيقة رائحة الكبريت في لقاء البابا فرنسيس وفانس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن البابا فرنسيس كان يبدو بصحة جيدة لحظة استقبال نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس، وادعى آخرون أنه قد ظهرت رائحة كبريت خفيفة أثناء لقاء فانس والبابا فرنسيس، فيما أكد آخرون أن ذلك ادعاء ليس له أساس من الصحة.

Pope dead after shaking Vance's hand.



Pope Francis died a few hours after shaking JD Vance's hand. Inside sources report the faint smell of sulfur during the Trump regime US delegation visit. pic.twitter.com/2cDXSTcxv8 — Anonymous (@YourAnonCentral) April 21, 2025



أثار المقطع ردود أفعال واسعة، حيث علق عدد من البلوجرز المشهورين قائلين: "حاليًا في نظريات ظهرت عن أنه تم اغتيال بابا الفاتيكان فرنسيس! يوم الأحد وقبل ساعات من موته فقط التقى فيه نائب الرئيس الأمريكي JD فانس "نائب ترامب"، في زيارة خاصة وصافحه وقتها وهذا مقطع لزيارته، البعض يقول في رائحة كبريت خفيفه كانت بالمكان… موته كان بعد 7 ساعات بالضبط من لقاء فانس، فماذا حدث؟".

ادعاءات ظهور رائحة الكبريت

في حين علق عدد من النشطاء قائلين: "الادعاء مُبالغ فيه، هل يُفارق البابا فرانسيس الحياة بعد ساعات من مصافحته جيه دي فانس؟ ربما بعد ٢٤ ساعة، في ٢١ أبريل ٢٠٢٥، وما يقال عن "رائحة الكبريت" مجرد خرافة، لا أثر لها في أي تقرير موثوق، ففي صباح أحد عيد الفصح، ٢٠ أبريل 2025، كان فانس والبابا فرانسيس يتبادلان المجاملات، وكلها ابتسامات؛ وفي اليوم التالي، يرحل البابا فرانسيس، لكن ليس بسبب لعنة المصافحة. أما ما يقال عن رائحة الكبريت فهي مجرد ادعاءات".

آخر لقطات للبابا فرنسيس قبل وفاته بساعات، فيتو

وقال آخرون إنه "لا توجد أدلة موثوقة تدعم فكرة اغتيال البابا فرنسيس، والتقارير الرسمية من الفاتيكان ووسائل الإعلام تؤكد أنه توفي لأسباب طبيعية، تحديدًا سكتة دماغية وتوقف قلبي، في 21 أبريل 2025، عن عمر 88 عامًا، بعد تدهور صحته بسبب التهاب رئوي وأمراض مزمنة. ونظريات المؤامرة، مثل تلك المتعلقة بلقائه بجي دي فانس أو "رائحة الكبريت"، تفتقر إلى الدعم الواقعي وتبدو تكهنات غير مؤسسة. الأدلة تشير بوضوح إلى وفاة طبيعية".

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