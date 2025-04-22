يدفن خارج الفاتيكان فى صندوق خشبى بلا زخرفات، وصية البابا فرنسيس الأولى من نوعها فى تاريخ الجنازات البابوية (صور)

نشر الفاتيكان اليوم الثلاثاء الصور الأولى لجثمان البابا فرنسيس، وهو مسجى في نعشه، وأظهرت الصور جثمان البابا الراحل في سلام تام، مرتديًا ثيابه البابوية التقليدية.

سبب وفاة بابا الفاتيكان

وأعلن المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان مساء أمس الإثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس، وأكد المكتب أن بابا الفاتيكان توفي صباح الاثنين إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرا أيضا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

مراسم جنازة البابا فرنسيس

وبشأن مراسم الجنازة كان للبابا فرنسيس وصية خاصة على عكس العديد من أسلافه، فهو لن يوارى الثرى في سرداب كاتدرائية القديس بطرس، بل في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى بروما، كما طلب أن يدفن في نعش خشبي بسيط.

ووفقًا لـ «بي بي سي»، كانت الجنازات البابوية عادة عبارة عن حدث معقد، ولكن البابا فرانسيس وافق مؤخرا على خطط لجعل الإجراء بأكمله أقل تعقيدا.

ومن المفترض نقل جثمانه من بيت القديسة مرتا ليسجى في كاتدرائية القديس بطرس اعتبارا من الأربعاء، من دون منصة تزيينية للنعش، نزولا عند رغبة البابا الأرجنتيني الذي حرص في وصيته على أن تكون المراسم بسيطة ومتواضعة قدر المستطاع.

الإسم الحقيقى للبابا فرنسيس

وطلب الكاردينال خورخي بيرجوليو الذي اختار اسم فرنسيس لحبريته في وصيته أن يدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى (سانتا ماريا ماجوري) في ضريح (بلا زخرفات) لا يحمل سوى اسمه البابوي باللاتينية (فرانشيسكوس).

ومن المفترض بحسب بروتوكول الكرسي الرسولي إجراء الجنازة ما بين الجمعة والأحد. وكما كانت الحال في جنازة يوحنا بولس الثاني في 2005، من المتوقّع أن يحضر المراسم العشرات من رؤساء الدول والشخصيات الملكية.

فارق أول بابا جنوب أمريكي ويسوعي في تاريخ الفاتكيان الحياة صباح الإثنين إثر جلطة دماغية بعدما أضعفه التهاب رئوي حاد، في ختام حبرية امتدّت على 12 عاما، حظي خلالها بشعبية كبيرة كما واجه فيها معارضة شديدة من الأوساط الكنسية.

ترامب يعلن حضور جنازة بابا الفاتيكان

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه وزوجته ميلانيا يعتزمان السفر إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، فيما ستكون أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سنذهب أنا وميلانيا إلى جنازة البابا فرنسيس في روما، نتطلع إلى التواجد هناك".

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