وفاة الحبر الأعظم فجأة بعد لقائه بنائب ترامب.. البابا فرنسيس أول من تولى البابوية من خارج أوروبا منذ 1200 عام.. دعم فلسطين ووقع وثيقة الأخوة مع شيخ الأزهر

أعلن الفاتيكان منذ قليل وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن عمر ناهز 88 عامًا، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ، فقبل وفاته بقليل كان البابا فرنسيس يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، في لقاء خاص، استمر عدة دقائق في مقر إقامته في سانتا مارتا، حيث كان يعيش البابا فرنسيس في الفاتيكان.

مرض البابا فرنسيس قبل وفاته

وكان البابا فرنسيس، أو كما يلقب "الحبر الأعظم"، يعاني من التهاب رئوي، لكنه في 23 مارس الماضي، أطل لأول مرة من نافذة المستشفى في روما، التي دخلها في 14 فبراير 2025، بسبب معاناته مع التهاب رئوي.

مرض البابا فرنسيس قبل وفاته، فيتو



وكان البابا فرنسيس يعاني من الضعف جراء إصابته بالتهاب رئوي، دخل على إثره المستشفى لأكثر من شهر، وفوض أحد معاونيه في قراءة نص رسالته التي استعرض فيها عموما النزاعات في العالم.

غادر بابا الفاتيكان المستشفى في روما نهاية مارس، لكن الأطباء شددوا عليه أن يلتزم الراحة لمدة شهرين على الأقل في الفاتيكان، وكان آخر ظهور له، أمس الأول، خلال قداس عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس، حيث أطل الحبر العظم من الشرفة ثم تجول بسيارته بين الناس، الذين احتشدوا بالآلاف، في الساحة للاحتفال بعيد الفصح.

أول بابا يتولى الفاتيكان من خارج أوروبا منذ 1200 عام

وُلد البابا فرنسيس، أو الحبر الأعظم، في 17 ديسمبر 1936 في بوينس آيرس، الأرجنتين، اسمه الحقيقي خورخي ماريو برجوليو، وهو أول بابا غير أوروبي يتولى كرسي الباباوية في الفاتيكان منذ أكثر من 1200 سنة، وكان أول بابا من أمريكا اللاتينية وأول بابا غير أوروبي يتولى هذا المنصب المقدس.

قداس عيد الفصح للبابا فرنسيس، فستو



في 13 مارس 2013، تم انتخاب البابا فرنسيس كبابا للكنيسة الكاثوليكية رقم 266، وأصبح الحبر الأعظم بعد استقالة البابا بندكت السادس عشر، حيث كانت لحظة انتخابه استثنائية.

وتم انتخاب البابا فرنسيس في الاجتماع السري المعروف بـ "الكونكلاف"، الذي يجمع الكرادلة لاختيار خليفة جديد للبابا، وكانت المفاجأة باختيار اسم "فرنسيس" تيمنًا بالقديس فرنسيس الأسيزي، الذي يعتبر رمز التواضع والبساطة وخدمة الفقراء في الكنيسة الكاثوليكية.

شخصيته متواضعة ويحب الفقراء

ويُعرف البابا فرنسيس بشخصيته المتواضعة وأسلوب حياته البسيط، حتى بعد أن أصبح الحبر الأعظم، حيث رفض السكن في القصر البابوي واختار العيش في بيت متواضع داخل الفاتيكان.

كان البابا فرنسيس يحب الموسيقى، فكان يحب "التانجو"، والموسيقى الأرجنتينية، كما درس الكيمياء قبل دخوله سلك الكهنوتي، ويُقال إنه كان يركب الحافلة بدل السيارات الفخمة حتى بعد أن أصبح كاردينال.

البابا فرنسيس يحيي حشد من الناس، فيتو



ومن أهم صفات البابا فرنسيس أنه كان يركز على العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الفقراء، ورعاية البيئة، كما أنه كتن مهتمًا بحوار الأديان، ويوصف بأنه كان قريب جدًا من الناس، ويتفاعل مع الأطفال في المناسبات العامة.

كان أول يوم للبابا فرنسيس عندما تولى البابوية، وأصبح الحبر الأعظم، كسر كثير من "الطقوس الرسمية" في الفاتيكان، وأعلن إنه سيكون بابا الفقراء، فقام بزيار الأحياء الفقيرة، وكشفت التقارير أن البابا فرنسيس قام بغسل أقدام مهاجرين ومساجين، بعضهم مسلمين، وكان يطالب بأن تكون الكنيسة "قريبة من الشعب" وليست "فوقه".

البابا فرنسيس يدعم القضية الفلسطينية

في عام 2015، أصدر البابا فرنسيس وثيقة شهيرة باسم " لك الحمد Laudato Si "، وكانت بمثابة أجندة بيئية نادى فيها بوقف التدمير البيئي، واعتبر حماية الكوكب واجب أخلاقي، خاصةً من قبل الأغنياء والدول الصناعية.

وفاة الحبر الأعظم، فيتو



وعن مواقف الحبر الأعظم من فلسطين والقضية الفلسطينية، كان البابا فرنسيس واضحًا، حيث أعلن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، وزار بيت لحم سنة 2014 ووقف أمام الجدار الفاصل الإسرائيلي وصلى في مشهد رمزي قوي جدًا، وطالب بـ حق الفلسطينيين في وطن مستقل، ودعا لقيام "دولتين تعيشان بسلام"، وكان يستخدم بابا الفاتيكان في كلماته مصطلح "أرض السلام" ويشدد على "أهمية القدس كمكان مقدس لكل الأديان".

وكان البابا فرنسيس يقول: "لا بد أن تُعترف دولة فلسطين ويُسمح لها بالعيش بحرية وسلام داخل حدود واضح، وانتقد الحروب والتسلح، ووصف تجارة السلاح بأنها "دم على الأيدي"

كما تحدث مرارًا عن أهمية التعايش مع المسلمين، ووقع وثيقة الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر في أبوظبي سنة 2019.



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