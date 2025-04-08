تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية أجرت 12.84 عملية عيون للمرضى غير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم أن المديرية نجحت بالتعاون مع المجتمع المدني في إجراء 12 ألف و 842 عملية عيون، للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، والمرضى الأولى بالرعاية، وذوى الهمم.

دور المجتمع المدني والجمعيات الاهلية

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفتت إلى أن الجمعيات الاهلية لها تداخلات عديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير الاكثر احتياجا.

كما قدمت الجمعيات الأهلية مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

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