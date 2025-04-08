الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية أجرت 12.84 عملية عيون للمرضى غير القادرين

قوافل العيون، فيتو
قوافل العيون، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم  أن المديرية نجحت بالتعاون مع المجتمع المدني في إجراء 12 ألف  و 842 عملية عيون، للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، والمرضى الأولى بالرعاية، وذوى الهمم.

دور المجتمع المدني والجمعيات الاهلية

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفتت إلى أن الجمعيات الاهلية لها تداخلات عديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير الاكثر احتياجا.

محافظ الفيوم يتابع ملفي التصالح في مخالفات المباني وتقنين أراضي أملاك الدولة

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين

 كما قدمت الجمعيات الأهلية مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأولى بالرعاية إجراء الجراحات الاكثر احتياجا التضامن الاجتماعي الحماية الأجتماعية المجتمع المدنى و قافلة طبية محافظة الفيوم محافظ الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع ملفي التصالح في مخالفات المباني وتقنين أراضي أملاك الدولة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في محافظة الفيوم

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين

تضامن الفيوم: توصيل 9754 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

مصدر بالأهلي: زيزو سيكون نجم الحملات الإعلانية في الموسم الجديد

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية