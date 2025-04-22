مركز إعلام الفيوم يعقد ندوة بكلية الزراعة بعنوان الشباب ومستقبل مصر

عقد مركز إعلام الفيوم، ندوة بعنوان "الشباب ومستقبل مصر"، بكلية الزراعة جامعة الفيوم، ختامًا لسلسلة اللقاءات الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى الشباب.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع وعي المجتمع

وقالت سهام مصطفى، مدير مركز اعلام الفيوم، إن الندوة تأتي انطلاقا من دور الهيئة العامة للاستعلامات الرائد جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة، فى بناء الوطن، وسعيا لتفعيل دور الشباب فى المشاركة بفاعلية، لترسيخ القيم الوطنية لديهم لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية، تكاتف الجهود سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، مؤكدة على أهمية تحلي الشباب بقيم العمل والتجرد والتضحية من أجل الوطن، والتمسك بالولاء والانتماء للهوية المصرية.

لقاءات الشباب لترسيخ مفاهيم الوطن

وقال عميد كلية الزراعة الدكتور جمال الجارحي، إن اللقاءات مع الشباب لها أهمية قصوى لترسيخ مفاهيم الوطن لديهم، في ظل متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي من أجل مواجهة التحديات الكثيرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والهجمات التي امتدت لتشمل المعتقدات والأفكار بهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع، مؤكدا أن التغلب على هذه الصعوبات وسد جميع الثغرات يقع على كاهل الشباب.

تنمية وعي الشباب بمجريات الأمور الداخلية والخارجية

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عرفة صبري، إنه لابد من تنمية الوعي لدى الشباب بمجريات الأمور الداخلية والخارجية التى تمر بها مصر، وتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة إلى جانب طرح آليات مشاركة الشباب فى خارطة الطريق المقبلة لصناعة مستقبلهم باعتبارهم القوة الفاعلة التى تمثل نسبة لايستهان بها إذ يشكل الشباب فى الدولة المصرية نسبة كبيرة من المجتمع.

وأكد أن الشباب هم العمود الفقرى للدولة، وأمل الغد، والجامعة كمؤسسة تعليمية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب وبناء جيل واعي ومستنير من خلال تعليم تاريخ مصر، وتعزيز الفخر بالتراث الثقافي والهوية المصرية، والتأكيد على قيم المواطنة، والمسؤولية، والانتماء الوطني، وتشجيع المشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتنميةالوعي بالقضايا الوطنية والاجتماعية، وتشجيع التفكير النقدي والمناقشة البناءة.

الشباب لبنة هامة في بناء الحاضر

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار أن الشباب لبنة هامة في بناء الحاضر واستشراف المستقبل، وتحرص مصر على مواجهة التحديات خاصة تحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلى من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، فلابد من الفهم الجيد والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات، ويقع علي عاتق الطلاب مسؤولية تجاه وطنهم.

المواطنة منظومة إدارية وسياسية

وتناول المستشار أسامة العطفي المواطنة كمفهوم وإجراءات وحقائق، وأنها منظومة إدارية وسياسية، تتجه بكل إمكاناتها لمنح المواطن كل حقوقه، وتحفزه للالتزام بكل واجباته ومسئولياته، ويرتبط الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية بتجفيف منابع الإرهاب من أفكار متطرفة وخطاب ديني يغذي الانغلاق والرجعية والفهم الخاطئ للدين الصحيح، والإرهاب غريب على الروح المصرية ويسعى للقضاء عليها.

وقالت مروة ايهاب ابوصميدة اخصائي الإعلام بالمركز، إنه تم التوصية بتشكيل مجموعات عمل من شباب الجامعات المصرية والباحثين لتكون على اتصال بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطنى ، وتطوير عرض تاريخ الوطن ومنجزاته الحضارية بأساليب جديدة تعمِّق البعدَ الحضاري للوطن في نفوس الشباب، وكذلك تيسير إنشاء المشروعات الصغيرة وتمويلها، وتسهيل منح التراخيص لمزيد من تشجيع فكر العمل الحر.

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