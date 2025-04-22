كانا ينقبان عن الآثار، أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف هوية جثمان شابين

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها للتعرف على هوية شابين لقيا مصرعهما، تحت الأنقاض أثناء التنقيب عن الآثار تحت أحد المنازل بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم وضع كردون أمني حول موقع الانهيار، حتى يتم استخراج الجثتين والتعرف على هويتهما.

تفاصيل انهيار حفرة علي شابين

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بإنهيار حفرة علي شابين أثناء التنقيب عن الآثار تحت منزل بمفارق حمادة بمدبنة سنورس، ولقيا مصرعهما في الحال، وتوجهت قوة من مركز شرطة سنورس الي موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة بالتحفظ على موقع وأدوات الحفر، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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