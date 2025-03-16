تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية ابهيت الحجر بمركز سنورس، شارك في القافلة مستشفى جامعة الفيوم التعليمي، وإحدى المؤسسات الخيرية التي تكفلت بنقل المرضي من مقر إقامتهم حتى مستشفى الجامعة ذهابا وعودة.

معايير اختيار الأسر المستفيدة

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية استهدفت كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، ويستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير موضوعة مسبقا، أهمها أن تكون الأسر بلا عائل، سواء أرامل أوأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

خدمات القافلة الطبية

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالاضافة إلى صرف العلاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

دور الجمعيات الأهلية في التنمية

ولفتت إلى أن الجمعيات الخيرية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة شرائح الأسر الفقيرة بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.

كما تم توزيع الجمعيات الخيرية المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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