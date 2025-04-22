تحرير 208 مخالفات تموينية في حملة مكبرة بأسواق الفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في قرى ومدن المحافظة، وشارك في الحملة الإدارات التموينية بالمراكز، ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، بهدف السيطرة على السلع التي تطرح للتداول في أسواق المحافظة.

نتائج الحملة التموينية علي الاسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 208 مخالفات تموينية مختلفة، منها 58 مخالفة متنوعة في قطاع المخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 150 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية، لإحالتها إلى النيابات المختصة.

سلع تم التحفظ عليها

وتابع وكيل وزارة التموين، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي، 4500 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم ما بين تجميع وتصرف، و10 كيلو جرامات من أسماك الرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 42.5 كيلو جرام، لحم مفروم ولحمة راس منتهية الصلاحية، و2500 قطعة سلعة غذائية منتهية الصلاحية، و680 كيلو جرام حلوه منتهي الصلاحية، و20 كيس حمص منتهى الصلاحية، و131 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، و83 عبوة مختلفة من مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و260 كيلو جرام سكر ناقص الوزن بأحد مراكز التعبئة.

وأكد أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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