إقبال على متنزهات الفيوم للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم

شهدت مناطق بحيرة قارون بالفيوم وقرية تونس ومنطقة شلالات وادي الريان، إقبالا متوسطا من الزوار للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وتركز الحضور في المزارات متوسطة التكلفة، سواء علي شواطئ البحيرات أو منطقة الشلالات.

جولة رئيس مدينة يوسف الصديق

وتفقدت الدكتورة شرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، المزارات والمتنزهات في وادي الريان وتونس وبحيرة قارون، للإطمئنان علي حسن استقبال الجمهور، ودرجة نظافة المتنزهات لتوفير جو ملائم للاحتفال بشم النسيم، رافقها أثناء الجولة أحمد عبدالرحمن سكرتير عام مركز ومدينة يوسف الصديق، وأحمد برديسي مدير إدارة السياحة بالمركز، وأيمن الواحى مدير محمية وادى الريان.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق النظافة العامة للطرق، والتأكد من توافر الخدمات التي تقدمها وحدة الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية والصحية، في قرية تونس وبحيرة قارون وشلالات وادى الريان.

الزوار: فسحة لكل فئات المجتمع

وقال طلعت احمد من محافظة بني سويف، أن الرحلة الي وادي الريان من بني سويف لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف من الطريق الغربي، وهي فسحة تناسب محدودي الدخل وغير مكلفة ونفضلها علي شواطئ البحر المتوسط لقربها من بني سويف وبساطة التكلفة.

فيما قال عبدالباسط سعد من بني سويف، أنه يسكن في مركز اهناسيا وهو لا يبعد أكثر من ساعة عن وادي الريان وهي نزهة بالنسبة له ولأسرته معتادة لقربها من محل إقامته كما أنها قليلة التكلفة، مع اعتدال الجو في وداي الريان وتنوع وسائل الترفيه، فهنا يوجد الشلالات وهي مزار فريد في مصر بالإضافة إلي البحيرات التي تعتبر مصيف رائع لمحدودي الدخل أو الراغبون في فسحة يوم واحد، كما يوجد رياضة التزحلق علي الرمال، أيضا وادي الحيتان من افضل المزارات في وادي الريان

وقالت سها رضوان من الفيوم، أن منطقة بحيرات وادي الريان أو بحيرة قارون من مصايف اليوم الواحد المناسبة لكل الأسر من كل المستويات، فهناك اكثرمن كامب للتخييم للأسر ذوات الدخول المرتفعة وهناك شواطئ مجانية للأسر المتوسطة وغير القادرة علي التكلفة ورحلات السفاري وإمكانية التخييم الحر الرحلات والأسر.

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