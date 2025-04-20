الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 157 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم (صور)

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك، ومنع دخول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 157 مخالفة تموينية مختلفة، منها  54  مخالفة للمخابز ما بين تصرف، ونقص وزن، مواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، و103 مخالفات تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

 

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط تاجر تمويني تصرف في سلع تموينية تقدر قيمتها بمبلغ 278483 جنيه، و10 شيكائر دقيق بلدي بإجمالي 500 كيلوجرام، و65 كيلوجرام مكرونة، 400 عبوة (بسكوت، هوهوز كيك، مشروبات غازية، سناكس) منتهية الصلاحية، و208 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، و30 كيلوجرام كبد وقوانص وأوراك وأجنحة فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-4-2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بالمركز، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية ادارة مباحث التموين الصحة والطب البيطرى بمحافظة الفيوم تكثيف الحملات على الأسواق جهاز حماية المستهلك غير صالحة للإستهلاك محافظة الفيوم محطات الوقود محافظ الفيوم مخالفة تموينية متنوعة مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-4-2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

انهيار شرفة عقار بمدينة الفيوم دون إصابات

حالة الطقس غدا الأحد 20-4-2025 في محافظة الفيوم
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية