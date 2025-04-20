تحرير 157 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك، ومنع دخول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 157 مخالفة تموينية مختلفة، منها 54 مخالفة للمخابز ما بين تصرف، ونقص وزن، مواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، و103 مخالفات تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط تاجر تمويني تصرف في سلع تموينية تقدر قيمتها بمبلغ 278483 جنيه، و10 شيكائر دقيق بلدي بإجمالي 500 كيلوجرام، و65 كيلوجرام مكرونة، 400 عبوة (بسكوت، هوهوز كيك، مشروبات غازية، سناكس) منتهية الصلاحية، و208 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، و30 كيلوجرام كبد وقوانص وأوراك وأجنحة فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بالمركز، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

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