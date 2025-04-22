الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

استقرت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، عن أسعار أمس، وتراوحت ما بين 75 و81 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 68 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 80 و90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 180 و190 جنيها، وفي السوبر ماركت 200 جنيها، وكيلو الأوراك 80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافي 110 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

أمن الفيوم يكشف غموض العثور علي جثة طفل حديث الولادة وسط الزراعات

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء اسعار اللحوم البلدية اسعار اللحوم البلدي اللحوم الحمراء محافظة الفيوم محلات الجزارة محافظ الفيوم

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ، غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار، انخفاض النفط بنسبة 2.5 %، والذهب يشتعل من جديد وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

أمن الفيوم يكشف غموض العثور علي جثة طفل حديث الولادة وسط الزراعات

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 22-4-2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025
ads

الأكثر قراءة

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

من ماجدة الخطيب إلى سارة خليفة، أبرز نجوم "الكيف" الذين سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع مفاجئ للطماطم والليمون يواصل جنونه

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي بـ 83 جنيها وقفزة جديدة في البوري

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

هجوم ناري من جمال عبد الحميد على زيزو وهذا ما قاله عن إدارة الزمالك

5 سنوات وتسليم الإدارة والانسحاب من غزة، تفاصيل أحدث مقترح لوقف حرب غزة

خدمات

المزيد

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية