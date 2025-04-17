تحرير 102 مخالفة في حملة تموينية على أسواق قرى ومدن الفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود وتجار المحروقات في المحافظة، بهدف ضبط السوق والسيطرة على ما يطرح من سلع للاستهلاك اليوم، وشارك في الحملة إدارة مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتيجة الحملة على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 102 مخالفة تموينية، منها 31 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و71 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية لتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على 18 شكائر دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 900 كيلو جرام قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط تاجر تمويني يجمع السلع التموينية المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء وضبط بحوزته (400 كيس مكرونة زنة الكيس 4pp جرام- 110 كيس أرز تمويني زنة الكيس كيلو جرام واحد ـ 60 كيس سكر تمويني معبأ زنة كيلو جرام واحد)، و1430 كرتونة بسكوت وزجاجات مياه غازية منتهية الصلاحية، و8.5 كيلو جرام لحوم ذبيح خارج المجزر الحكومي.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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