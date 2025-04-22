الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 34 مليون جنيه فى جنوب سيناء

سقوط 3 عناصر إجرامية
سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات

نجح قطاع الأمن العام ، فى ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريبًا.

سقوط 3 عناصر إجرامية فى جنوب سيناء وبحوزتهم كمية من المخدرات بـ 34 مليون جنيه 
سقوط 3 عناصر إجرامية فى جنوب سيناء وبحوزتهم كمية من المخدرات بـ 34 مليون جنيه 

سقوط عصابة إجرامية لجلب المخدرات فى جنوب سيناء 

 

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية خطرة،  جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.

مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها 
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط أفراد العصابة بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام "حشيش، أفيون، هيدرو" - سيارتين.

 

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  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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