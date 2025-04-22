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حوادث

مصرع جامع خردة دهسته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالسلام

سيارة النقل أثناء
سيارة النقل أثناء القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط قائد سيارة نقل تسبب في وفاة أحد الأشخاص إثر اصطدامه به بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

مصرع جامع خردة دهسته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالسلام 
مصرع جامع خردة دهسته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالسلام 

ضبط قائد سيارة نقل تسبّب في وفاة أحد المواطنين بالقاهرة 

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص من جامعي الخُردة للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة نقل مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها تسير دون تراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والسيارة المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.

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حادث مروري قسم شرطة السلام أول حادث دهس مديرية أمن القاهرة مصرع جامع خردة بدائرة قسم شرطة السلام بدائرة قسم شرطة المرج

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