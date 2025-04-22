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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف فتاة بالسيدة زينب

المتهم
المتهم

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو متداول حول واقعة سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف في السيدة زينب، وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف فتاة بمنطقة السيدة زينب 
الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف فتاة بمنطقة السيدة زينب 

فيديو خطف هاتف فتاة بمنطقة السيدة زينب 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بفتاة في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وذلك عقب انتشار مقطع مصور يُظهر تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية "بصحبته سيدة وطفل"، لقيامه بسرقة الهاتف بأسلوب الخطف أثناء سير الفتاة بالطريق العام.

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تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بقيام مجهول بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته بأسلوب الخطف أثناء سيرها في نطاق دائرة القسم.

 

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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