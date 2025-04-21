الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: الاجتماعات مع إيران كانت جيدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن الاجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران كانت جيدة، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

قلق كبير داخل إسرائيل بسبب محادثات إيران والولايات المتحدة

 قالت هيئة البث العبرية، مساء أمس الأحد، بإن هناك قلقا كبيرا بإسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات لـ إيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "إسرائيل قلقة وتحاول إقامة قناة اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات مع إيران".

مطالب تفكيك برنامج إيران النووي

ذكرت "القناة 12" العبرية في تقرير لها أمس السبت، أن التقييم السائد في إسرائيل بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هو أن واشنطن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووي أو صفر تخصيب.

وأضافت القناة العبرية إن ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في روما وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل.

وتعتبر المحادثات في روما استمرارا مباشرا للعملية الدبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، وكانت تهدف إلى دراسة إمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني.

محادثات إيران والولايات المتحدة

وجرت المحادثات في صيغة اتصالات غير مباشرة، حيث عقد الوفدان الأمريكي والإيراني في غرف منفصلة وقام وسطاء عمانيون بتمرير الرسائل بينهما وهو الشكل الذي تفضله إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

واختتمت يوم السبت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في السفارة العمانية بالعاصمة الإيطالية روما.

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