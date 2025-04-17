كريم فهمي يكشف كواليس "وتقابل حبيب" مع لميس الحديدي الإثنين المقبل

يحل النجم كريم فهمي ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" يوم الاثنين المقبل.

شخصية فارس أبو العزم

يتحدث كريم فهمي خلال اللقاء عن نجاح شخصية "فارس أبو العزم" التي قدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" والمشاهدات الكبيرة التى حققها المسلسل في رمضان، كما يتحدث عن كواليس العمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.

يدور اللقاء بين الفن والرياضه والحياة، حيث يتحدث الفنان كذلك عن رحلته من الطب إلى الفن وذكرياته مع فريق الناشئين في الزمالك والأهلي وقصة الحب التى جمعته بزوجته دانيا وذكريات الطفولة مع شقيقه أحمد فهمي بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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