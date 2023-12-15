الجمعة 15 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال وأنواعه

اضطراب فرط الحركة
اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

يعد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا في مرحلة الطفولة، وغالبًا ما يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع وعادةً ما يتم تشخيص حالة الأطفال أثناء مرحلة الطفولة، وغالبًا ما تستمر الحالة حتى مرحلة البلوغ.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

يعد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا والأكثر دراسة لدى الأطفال، واكتشف العلماء وجود اختلافات في الأدمغة والشبكات العصبية والناقلات العصبية لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

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اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة دماغية طويلة الأمد (مزمنة) تسبب خللًا تنفيذيًّا، مما يعني أنها تعطل قدرة الشخص على إدارة عواطفه وأفكاره وأفعاله، ويجعل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الصعب على الأشخاص القيام بما يلي:

إدارة السلوك.

الانتبه.

السيطرة على النشاط الزائد.

تنظيم مزاجهم.

التركيز.

اتباع التوجيهات.

الجلوس ساكنًا.

 

أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

توجد أربع طرق مختلفة يمكن أن يقدم بها اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه نفسه، ويستخدم الأطباء أنواع الأعراض التي يظهرها الطفل لتشخيص الحالة بإحدى هذه الطرق الأربع.

 

العرض التقديمي الغافل في الغالب

الأطفال الذين يعانون من هذا العرض يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فقط، أُطلق سابقًا على هذا النوع اضطراب نقص الانتباه (ADD)، حيث يعاني الأطفال الذين يعانون من عدم الانتباه بشكل أساسي من صعوبة التركيز والتنظيم والبقاء على المسار الصحيح، ولديهم أعراض فرط النشاط أقل.

 

العرض التقديمي المفرط النشاط والاندفاع في الغالب

يُظهر الأطفال الذين يعانون من هذا العرض مشاكل تتعلق بفرط النشاط والاندفاع وقد يظهرون مشكلة أقل وضوحًا في الانتباه، فرط النشاط يعني أنهم قد يتململون، ولا يستطيعون الجلوس ساكنين، ولديهم الكثير من الطاقة الزائدة ويتحدثون بشكل مفرط، الاندفاع يعني أنهم قد يقاطعون الآخرين ويتصرفون دون التفكير في الأمر أولًا وهذا هو النوع الأقل شيوعًا ويؤثر عادةً في الأطفال الأصغر سنًّا.

العرض المشترك

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

يُظهر الأطفال الذين يعانون من هذا العرض ستة أعراض على الأقل من كلا النوعين الآخرين وتظهر أعراض عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع بشكل متساوٍ، هذا النوع هو ما يربطه الأشخاص عادةً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حوالي 70% من الحالات تندرج تحت هذا النوع وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

 

عرض غير محدد

في هذه الحالات، قد تكون الأعراض شديدة جدًّا لدرجة أن الأطفال يظهرون بوضوح خللًا وظيفيًّا ولكنهم لا يستوفون معايير الأعراض الرسمية لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الغفل أو فرط النشاط أو النوع المشترك في مثل هذه الحالات، يقوم مقدمو الخدمة بتعيين "اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير المحدد" كتشخيص.

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