الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره فريق ريال مايوركا ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

 

ويفتقد برشلونة خدمات النجم روبرت ليفاندوفسكي بعدما تعرض لإصابة في الجولة الماضية ضد سيلتا فيجو.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، جافي، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

 

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا 


تذاع مباراة برشلونة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.


كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ضد ريال مايوركا في الموسم الحالي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.


ويمتلك برشلونة حاليًا 73 نقطة في المركز الأول في جدول الليجا، بفارق 4 نقاط فقط عن ريال مدريد، في حين أن ريال مايوركا يحتل حاليًا المركز السابع في جدول البطولة، حيث يمتلك 44 نقطة.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد عن غريمه ريال مدريد، الذي أشعل المنافسة مجددًا بعدما حقق فوزًا قاتلًا على أتلتيك بلباو.

 

واشتعلت المنافسة علي ترتيب الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد إقتراب الليجا من خط النهاية وقبل 6 جولات لكل منهما.

 

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

 

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لكل من برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني كالتالي:

برشلونة وريال مايوركا -، الجولة 33 - يوم الثلاثاء 22 إبريل 2025.

برشلونة وبلد الوليد -  الجولة 34 -  يوم السبت 3 مايو 2025.

برشلونة وريال مدريد - الجولة 35 - يوم الأحد 11 مايو 2025.

برشلونة وإسبانيول - الجولة 36 - يوم 15 مايو، في تمام العاشرة والنصف.

برشلونة وفياريال - الجولة 37 (يحدد الموعد لاحقًا).

برشلونة وأتلتيك بلباو الجولة 38 والأخيرة  (يحدد الموعد لاحقًا).

 

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني


ريال مدريد وخيتافي، - الجولة 33 - يوم الأربعاء 23 إبريل 2025.

ريال مدريد وسيلتا فيجو- الجولة 34 - يوم الأحد، 4 مايو 2025.

ريال مدريد وبرشلونة الجولة 35 - يوم الأحد 11 مايو 2025.

ريال مدريد ومايوركا الجولة 36 - يوم 14 مايو في تمام العاشرة والنصف.

ريال مدريد وإشبيلية - الجولة 37 (يحدد الموعد لاحقًا).

ريال مدريد وريال سوسيداد - الجولة 38 والأخيرة (يحدد الموعد لاحقًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي مباراة برشلونة ومايوركا برشلونة وريال مايوركا مباراة برشلونة وريال مايوركا برشلونة ضد ريال مايوركا مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا برشلونة أمام مايوركا مباراة برشلونة أمام مايوركا

مواد متعلقة

رابطة الليجا تصفع برشلونة وترفض طلبه

بالأرقام، أستون فيلا يتفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان

ريال مدريد يطارد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

بعد إصابته، أرقام مذهلة لـ ليفاندوفسكي مع برشلونة الموسم الجاري
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

من ماجدة الخطيب إلى سارة خليفة، أبرز نجوم "الكيف" الذين سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية