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رياضة

ريال مدريد يطارد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد يطارد
ريال مدريد يطارد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الاسباني

ترتيب الدوري الإسباني، اشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد اقتراب الليجا من خط النهاية وقبل 6 جولات لكل منهما. 

ويحتل برشلونة قمة جدول الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة فيما أبتعد أتلتيكو مدريد عن المنافسة نسبيا.

وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني بمواجهة جيرونا ضد ريال بيتيس.

ترتيب الدوري الإسباني 

1- برشلونة 73 نقطة
2- ريال مدريد 69 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة
5- فياريال 52 نقطة
6- ريال بيتيس 48 نقطة
7- ريال مايوركا 44 نقطة
8- سيلتا فيجو 43 نقطة
9- ريال سوسييداد 42 نقطة
10- رايو فاليكانو 41 نقطة
11- أوساسونا 41 نقطة
12- خيتافي 39 نقطة
13- إسبانيول 38 نقطة
14- فالنسيا 38 نقطة
15- إشبيلية 37 نقطة
16- جيرونا 34 نقطة
17- لاس بالماس 32 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس 31 نقطة
19- ليجانيس 29 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة 

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني 

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