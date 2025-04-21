فالفيردي بعد منح ريال مدريد فوز قاتل على أتلتيك بلباو: لقد كان الأمر جنونيا

وجه فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد رسالة مهمة إلى الجماهير بعدما حقق الملكي فوز قاتل على أتلتيك بيلباو (1-0) ضمن الجولة الـ32 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد وأتليتك بلباو

فاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات نجم ريال مدريد

قال فالفيردي لقناة ريال مدريد التلفزيونية: "لقد كان الأمر جنونيا أنا سعيد جدا وفخور بجهود الفريق بأكمله".

وأضاف: "أنا ممتن جدا للجماهير، لأنهم، على الرغم مما حدث في المباراة الأخيرة في التشامبيونز ليج حضروا إلى الملعب وساندونا من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".



وقال: "نقدر دعمكم وحبكم، حتى وإن لم تكن الأمور دائما في صالحنا كنا نعلم أن المضي قدما سيكون صعبا بعد الهزيمة، لكننا سعداء بالفوز وبالهدف".

وقام فيدي بتحليل اللعبة التي جاء منها هدف الفوز عندما استقبل الكرة بصدره وسددها بقوة في الدقيقة 93 لتستقر في الزاوية العليا للمرمى.

وأكد لاعب الوسط الأوروجوياني: "لم أفكر كثيرا في النهاية أحيانا أفكر كثيرا لدرجة أنني أبدأ بالشك في نفسي هذه المرة لم أفكر، بل سددت".

وأردف: "لقد قمت بتسديد العديد من الكرات على المرمى، معظمها سارت على ما يرام، وشعرت بثقة كبيرة، وفي النهاية، سجلت هدفا".

وأوضح فالفيردي، الذي أعرب عن امتنانه لحراس المرمى على عملهم الإضافي وللجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن هدفه التاسع هذا الموسم هو نتيجة لعمله الجاد في التدريبات.

وأكد: “نفكر في خيتافي أولا، مازلنا نناضل من أجل لقب الدوري، متحمسون وواثقون من الفوز به. ثم سنرى المباراة النهائية الكبرى أمام برشلونة. علينا أن نتعامل مع الأمر كل يوم على حدة، مباراة بمباراة. هذا سيساعدنا على الاستعداد نفسيا للعمل غدا من أجل مواجهة خيتافي”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.