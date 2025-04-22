الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

هجوم روسي "ضخم" بالمسيرات على أوديسا الأوكرانية

أوديسا، فيتو
أوديسا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولان محليان إن القوات الروسية شنت هجومًا واسع النطاق بالطائرات المسيَّرة خلال الليل على مناطق سكنية في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق الأضرار بالشقق السكنية.

وكتب رئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف على تطبيق "تيليجرام" "استهدفت القوات الروسية منطقة سكنية في حي مكتظ بالسكان في أوديسا".

ونشر صورا لحريق خارج عن السيطرة ومبانٍ سكنية نوافذها محطمة وواجهاتها متضررة.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن الهجوم ألحق أضرارًا بالمساكن والبنية التحتية المدنية ومؤسسة تعليمية وسيارات.

وأضاف كيبر أن فرق الطوارئ توجهت إلى المناطق المتضررة.

ومدينة أوديسا، بموانيها الثلاثة، هدف متكرر للهجمات الروسية خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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