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خارج الحدود

ترامب يسخر من بايدن أثناء احتفاله بعيد الفصح ويروي قصة الأرنب (فيديو وصور)

ترامب والأرنب، فيتو
ترامب والأرنب، فيتو

لم يفوِّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناسبة الاحتفال بعيد الفصح دون أن يسخر من سلفه، مستحضرًا موقف الأرنب الذي أرشد جو بادين إلى الطريق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر إلى جانب أرنب كبير بمناسبة عيد الفصح، قد نشر أنه من المتوقع وجود 40 ألف ضيف لحضور صيد بيض عيد الفصح.

وظهر الرئيس ترامب في مقطع فيديو برفقة "أرنب الفصح"، وخاطب المحتفلين، بقوله، "هل تتذكرون عندما أطاح الأرنب بجو بايدن؟ إنه لن يُطيح بترامب. على أي حال، كانت تلك لحظة جميلة، عندما أنقذ الأرنب جو بايدن".

ترامب أعاد بهذه الحادثة الأمريكيين إلى احتفال عام 2022، عندما قاطع "أرنب الفصح" الرئيس جو بادين وأرشده إلى الطريق، وهو المقطع الذي أثار حينها تفاعلًا واسعًا على موقع "إكس".

وبينما كان الرئيس جو بايدن يتحدث في جمع من الحضور، بدأ بالحديث عن أفغانستان وباكستان قبل أن يقاطعه "أرنب الفصح" ويرشده إلى الطريق.

وبعد أن سلك بايدن الطريق الذي أرشده إليه الأرنب قال بصوت مرتفع: "هل أنتم جاهزون؟".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك الآلاف من الأطفال وآبائهم مرة أخرى بدحرجة البيض الملون في حديقة البيت الأبيض اليوم الإثنين.

وبحلول الساعة 06:30 صباحًا (10:30 بتوقيت جرينتش)، تشكلت بالفعل طوابير طويلة، من الآباء والأطفال الذين يرتدون ملابس أنيقة. وقد تم توزيع الدعوات عن طريق اليانصيب. وكان من المقرر أن يستمر الاحتفال حتى وقت مبكر من المساء، وفق "وكالة الأنباء الألمانية".

ولفترة من الوقت، لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام بيض حقيقي للمتعة العائلية في أوقات تشهد نقصًا في البيض. ومع ذلك، قال ترامب إنه يرفض البيض البلاستيكي، على الرغم من أن بعض النقاد قالوا إنه من الخطأ استخدام عشرات الآلاف من البيض للمتعة في ظل وجود نقص في البلاد.

وعلى الرغم من أن ترامب غالبًا ما يشيد بنفسه لتمكنه من السيطرة على النقص الناجم عن إنفلونزا الطيور والأسعار المرتفعة، فإن البيض لا يزال نادرًا في متاجر السوبر ماركت، ولا يزال مرتفع الثمن.

ويرجع تقليد دحرجة البيض الملون خلال "عيد الفصح" إلى 150 عامًا تقريبًا، حيث تتم دعوة عائلات إلى البيت الأبيض في "عيد الفصح"، والأطفال يتسابقون في دفع ودحرجة البيض على العشب باستخدام ملاعق طويلة.

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