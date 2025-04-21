أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديا، الزمالك يدبر مبلغًا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة، دينو لامبرتي يدعم كولر قبل لقاء العودة مع صن داونز
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديا استعداد لمونديال الأندية
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المسكيكي وديا، استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.
الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة
دبر نادي الزمالك، المبلغ المستحق لفندق إقامة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد ما هدد الفندق بطرده.
دينو لامبرتي يدعم كولر قبل لقاء العودة بين الأهلي وصن داونز
حرص دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على دعم السويسري قبل مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الجمعة المقبلة في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أسطورة البرازيل: الكرة الذهبية تنحصر بين محمد صلاح ورافينيا
تحدث الأسطورة البرازيلي كافو، نجم ميلان وروما السابق، والظهير الأيمن لمنتخب الساميا، على سباق الكرة الذهبية للموسم الحالي 2024-2025، ويرى أن المنافسة ستنحصر بين الثنائي محمد صلاح هداف ليفربول، ورافينيا نجم برشلونة.
محمود فتح الله مديرا فنيا لفريق النجمة اللبناني
أعلن نادي النجمة اللبناني، رسميا، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع المصري محمود فتح الله، لتولي مهمة المدير الفني الجديد للفريق.
وأكد نادي النجمة عبر "فيسبوك" إتمام التعاقد مع فتح الله لخلافة محمد الدقة حتى نهاية الموسم الجاري.
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري بعد راحة 4 أيام
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.
الهلال يتعثر أمام الشباب ويتعادلان 2-2 في الدوري السعودي (صور)
انتهت مباراة الهلال أمام الشباب، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين
اتحاد جدة يفوز 3-2 على الاتفاق ويعزز صدارته للدوري السعودي (صور)
حقق اتحاد جدة فوزا صعبا أمام نظيره الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين
بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلي القاهرة منذ قليل، وذلك استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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