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رياضة

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

بيسيرو
بيسيرو

دبر نادي الزمالك، المبلغ المستحق لفندق إقامة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد ما هدد الفندق بطرده. 

وعلمت فيتو أن الزمالك تواصل مع فندق الإقامة وأخبرهم بدفع المبلغ المستحق لهم خلال ساعات بعد ما هدد الفندق بطرد بيسيرو مما يعني انتهاء الأزمة. 

البرتغالي جوزيه بيسيرو 

وكانت مصادر مقربة من  المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، أكدت تلقي المدرب مؤخرًا إنذارًا من إدارة الفندق الذي يقيم فيه بالقاهرة، بسبب تأخر النادي في سداد مستحقات الإقامة الخاصة به لعدة أسابيع.

وأكد المصدر أن إدارة الفندق هددت المدرب بالطرد من الغرفة في حال استمرار التأخر في السداد، وهو ما وضع بيسيرو في موقف محرج، خاصة أن الأمر تكرر أكثر من مرة في الفترة الماضية، ما تسبب في حالة من الاستياء لديه.

وفي ظل تصاعد الأزمة، تدخل أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي، بشكل سريع لمحاولة احتواء الموقف وإنهاء الأزمة مؤقتًا، حيث أجرى اتصالات بإدارة الفندق وطلب منهم منحه مهلة إضافية لحين تدبير المبالغ المطلوبة.

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