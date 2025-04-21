الهلال يتعثر أمام الشباب ويتعادلان 2-2 في الدوري السعودي (صور)

الدوري السعودي، انتهت مباراة الهلال أمام الشباب، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين

تقدم الشباب بهدف في الدقيقة 7 عن طريق دانيال بودينس، ثم تعادل الهلال في الدقيقة 31 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

وعاود سالم الدوسري التقدم للهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يدرك الشباب التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 68 عن طريق محمد الشويريخ

جاء هدف الشباب من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى من دانيال بودينس ذهبت في الزاوية اليسرى للمرمى.

أما هدف الهلال فجاء من تمريرة تمريرة من داخل مطقة الجزاء من سالم الدوسري إلى القادم من الخلف سيرجي ميلينكوفيتش الذي بدوره سددها سكنت يمين المرمى.

والتقى الهلال مع الشباب، على أرضية ملعب المملكة أرينا، في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرون لمسابقة الدوري السعودي.

بهذه النتيجة استقر الهلال في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، من 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 وتعادل في 5 وخسر 5 مواجهات، فيما تبعده 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر

على الجانب الآخر، يأتي فريق الشباب في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، وفي جعبته 51 نقطة، من 29 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وتلقى 8 هزائم.

الشباب السعودي، فيتو

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيل لاعبيه لمباراة اليوم أمام نظيره الشباب، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي - تمبكتي - لودي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - كايو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.

تشكيل الشباب أمام الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد الشويرخ، ويسلي هوديت، محمد الثاني.

الوسط: كريستيان جوانكا، روبرت رينان، مصعب الجوير، جاك بونافينتورا.

الهجوم: دانيل بودينسي، عبدالرزاق حمدالله، يانيك كاراسكو.

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