محمود فتح الله مديرا فنيا لفريق النجمة اللبناني

أعلن نادي النجمة اللبناني، رسميا، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع المصري محمود فتح الله، لتولي مهمة المدير الفني الجديد للفريق.

محمود فتح الله يخلف محمد الدقة في تدريب النجمة اللبناني

وأكد نادي النجمة عبر "فيسبوك" إتمام التعاقد مع فتح الله لخلافة محمد الدقة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لمحمود فتح الله اللعب ضمن صفوف النجمة في موسم 2017-2018.

مسيرة محمد

ويعد نجم دفاع الزمالك المصري الأسبق، أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب مصر، من خلال مشاركته في 53 مباراة دولية، حقق خلالها لقبين لكأس أمم أفريقيا.

وعمل فتح الله في منصب المدرب العام لبيراميدز المصري، قبل أن يغادر منصبه العام الماضي.

جاء رحيل محمد الدقة بسبب تراجع نتائج فريق النجمة (حامل اللقب) في بطولة الدوري اللبناني.

ويحتل النجمة المركز الخامس بجدول ترتيب سداسية الأوائل، برصيد 10 نقاط.

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