بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي، وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلي القاهرة منذ قليل، وذلك استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي وصن داونز تعادلا سلبيا بدون أهداف، في لقاء الذهاب في المباراة التي جمعت بينهم في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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