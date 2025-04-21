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رياضة

أسطورة البرازيل: الكرة الذهبية تنحصر بين محمد صلاح ورافينيا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تحدث الأسطورة البرازيلي كافو، نجم ميلان وروما السابق، والظهير الأيمن لمنتخب الساميا، على سباق الكرة الذهبية للموسم الحالي 2024-2025، ويرى أن المنافسة ستنحصر بين الثنائي محمد صلاح هداف ليفربول، ورافينيا نجم برشلونة.

محمد صلاح ورافينيا الأقرب للكرة الذهبية 

وقال كافو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رافينيا يواجه منافسًا قويًا اسمه محمد صلاح".

وأضاف: "بكل صراحة رافينيا يستحق الكرة الذهبية هذا الموسم بفضل أرقامه القياسية التي يحققها مع برشلونة وكل ما يقدمه مع الفريق".

أرقام محمد صلاح ورافينيا هذا الموسم 

وساهم رافينيا بشكل كبير في منافسة برشلونة على الثلاثية هذا الموسم، حيث تأهل الفريق الكتالوني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، يعتبر صلاح نجم الريدز الأول هذا الموسم، حيث ساهم بشكل فعال في اقتراب الفريق من لقب البريميرليج الثاني في تاريخه، حيث يفصله 3 نقاط فقط عن حسم اللقب، كما يتصدر النجم المصري قائمة هدافي المسابقة برصيد 27 هدفًا.

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