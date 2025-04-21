كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

"كنا بنهزر"، هكذا بدأت المتهمتان في واقعة فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق أقوالهما خلال التحقيقات، مؤكدتين بأن ما حدث لم يقصد من ورائه الشهرة ولا الترند.

وأضافت المتهمتان بأنهما صورا مقطع الفيديو وقاما بالنشر على الصفحة الشخصية الخاصة بهما ولكن ليس للنشر العام، موضحين بأنهما تفاجئتا بالتفاعل الكبير على الفيديو والانتشار الواسع على المنصات، حتى تم القبض عليهما.

وأكدت المتهمتان بأنهما استغلا أن عربة مترو الأنفاق المخصصة للسيدات فارغة، وقاما بتصوير الفيديو دون الإساءة الى أحد.

القبض على فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

بدأت تفاصيل الواقعة برصد قطاع الأمن العام وشرطة النقل والمواصلات لمقطع فيديو متداول، ظهرت خلاله فتاتان تؤديان حركات راقصة داخل إحدى عربات المترو، في وقت خالٍ من الركاب تقريبًا، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك الفوري.

وعقب جهود تحريات مكثفة، تم تحديد هوية الفتاتين وضبطهما، وتبيّن أنهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على فتاتين، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيامهما بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل.

وبدورها قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر رسمي بالواقعة بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات، وتمت إحالة الفتاتين إلى النيابة العامة.

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