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استعدادا لصيف آمن، رياضة بورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذا (صور)

الشباب والرياضة ببورسعيد
الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ

 أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن بدء تنفيذ خطة موسعة لتأمين شاطئ المحافظة خلال موسم الصيف، تضمنت توفير ٦٠ منقذًا بحريًا مؤهلًا، وذلك بالتعاون مع إدارة الشاطئ بديوان عام المحافظة، وبتنسيق كامل مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو 
الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو 

جاء ذلك بحضور مدحت جويدة، مدير عام السياحة والشاطئ بديوان عام المحافظة، والكابتن إسلام حمص، رئيس منطقة الغوص والإنقاذ بمحافظة بورسعيد، وعدد من مسؤولي الإنقاذ والسلامة البحرية.

الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو
الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو

اختيار منقذين على درجة كفاءة عالية 

 وأكد  محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن اختيار المنقذين، تم وفقًا لاشتراطات دقيقة ومعايير محددة، حيث خضع جميع المشاركين لدورات تدريبية معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لضمان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية.

الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو
الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو

الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري 

 وأضاف عبد العزيز أن المديرية بدأت رسميا في تطبيق الكود المصري الخاص بالمسطحات المائية، وهو الإطار التنظيمي المعتمد من وزارة الشباب والرياضة لتأمين الشواطئ والبحيرات، ويشمل مجموعة من الضوابط التي تحدد مواصفات المنقذين والمعدات ونقاط التمركز، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو
الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو

الشباب والرياضة ببورسعيد تدعم منظومة الإنقاذ البحري 

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد إلى أن المديرية ملتزمة بتوفير بيئة آمنة لرواد الشاطئ، من خلال دعم منظومة الإنقاذ البحري بالعناصر البشرية المدربة والإمكانات الفنية اللازمة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل خلال الموسم الصيفي.

الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو
الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر ٦٠ منقذآ، فيتو

وتستعد محافظة بورسعيد لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين والزوار خلال فترة الصيف، لا سيما في العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، مما يضاعف من أهمية تواجد فرق إنقاذ مدربة ومتخصصة لضمان موسم آمن وممتع للجميع.

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