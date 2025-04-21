صبحي يتفقد المنشآت الرياضية والشبابية في شلاتين وأبو رماد وحلايب

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة البحر الأحمر، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب.

واستهل الدكتور أشرف صبحي زيارته بافتتاح أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميرة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية.

أشرف صبحي يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

وداخل مركز شباب مرسي حميرة نفذ الاتحاد المصري للثقافة الرياضية التابع للإدارة العامة للاتحادات النوعية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية عدد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة عدد من الشباب والنشء.

أشرف صبحي يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم المناطق الحدودية، وتوفير بيئة تنموية شاملة لشبابها، والعمل على تنفيذ برامج متكاملة تشمل التعليم، الرياضة، والصحة، بما يعزز من قدرات الشباب ويرسّخ قيم الانتماء.

أشرف صبحي يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

أشار صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم خدمات متميزة للشباب في هذه المناطق الحيوية، والتي تعد من أبرز المواقع التي تحتاج إلى رعاية خاصة من كافة الجوانب الرياضية والثقافية.

وشدد "صبحي" على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساهم في تنمية مهارات الشباب، وتوفير بيئة متميزة لهم لتمكينهم من التفاعل مع مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في دعم هذه المراكز وتوفير كافة الإمكانيات لها لتكون ملتقى رياضيًا وثقافيًا حقيقيًا.



وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال منتخب الكاراتيه بتصدرهم الدوري العالمي

وهنأ الدكتور أشرف صبحي ، لاعبي منتخب الكاراتيه بعد تصدرهم قمة ترتيب الدوري العالمي للكاراتيه الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 إلى 20 إبريل الجاري بمشاركة 384 لاعبًا ولاعبة من 67 دولة حول العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال المنتخب الوطني مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية والدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضيين.

وتمكن أبطال منتخب الكاراتيه من حصد المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و5 برونزية فيما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات بواقع 2 ذهب و2 فضة و5 برونز.

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