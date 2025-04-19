التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، وعزمي محيلبة، لاعب المنتخب الوطني للرماية، وأحد أبرز نجوم اللعبة على المستوى الدولي، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء مناقشة خطة الإعداد للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بالإضافة إلى سبل دعم رياضة الرماية في مصر، وتوفير أفضل بيئة تدريبية تساهم في تعزيز قدرات اللاعبين المصريين على المنافسة الدولية.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الرماية بحضور عزمي محيلبة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فخره بوجود أبطال متميزين مثل عزمي محيلبة، الذين يمثلون مصر خير تمثيل في المحافل العالمية، وكل السعي خلال الفترة المقبلة في التدريب والتأهيل من أجل التتويج بميدالية أولمبية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضات الفردية، خاصة الرماية، التي أثبتت قدرة أبنائها على تحقيق إنجازات مشرفة. كما يقوم الاتحاد المصري للرماية بقيادة الأستاذ حازم حسني، بجهود كبيرة في تطوير اللعبة محليًا وإقليميًا.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد الدهرواي، رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحادي الدولي والافريقي، منافسات اليوم الثاني لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي تستضيفها مصر في جولتها الثالثة خلال الفترة من 18 - 20 ابريل الحالي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه – البريميرليج، والتي تُعد من أقوى البطولات على مستوى العالم في رياضة الكاراتيه، ويؤكد على ذلك مشاركة أفضل 32 لاعبًا ولاعبة في التصنيف الدولي، وهو ما يعكس مكانة البطولة وأهميتها على أجندة الاتحاد الدولي.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

وأضاف أن ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية وأيضا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية، مكنت مصر من تنظيم البطولة الدولية الهامة.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

وتستضيف مصر الجولة الثالثة من اجمالي أربع جولات ستقام هذا العام، حيث يشارك في البطولة 376 لاعب ولاعبة من 65 دولة، وتشارك مصر في البطولة بمنتخب قوامه 28 لاعب ولاعبة.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

وتنافس مصر حتي الان على 5 ميداليات متنوعة في التصفيات النهائية للبطولة وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الاول، حيث ينافس على الميدالية الذهبية كل من "زياد الغريب 60 كجم، عبد الله هشام 65 كجم"، كما ينافس على الميدالية البرونزية كل من: "عبد الله ممدوح 65 كجم، ريم سلامة 50 كجم، وجني خميس.

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