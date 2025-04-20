ختام معسكر الحكام الواعدين في بورسعيد (صور)

أختتمت، مساء اليوم الأحد، فعاليات معسكر الحكام الواعدين وصغار السن الذي نظمته منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين، وبمشاركة لجنة الحكام الفرعية برئاسة الدكتور ابراهيم فوزى واعضاء لجنته وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابوريدة واشراف لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز واعضاء لجنته.

بدأت فاعليات المعسكر من الخميس الماضي واستمرت لمدة يومين ل٣٠ حكما من صغار السن والواعدين وحتي اختتمت الفوج الاول من مشاركة ٣٠ حكم.

واستمرت لجنة الحكام الرئيسية علي مواصله العمل لافتتاح منافسات الفوج الثاني والتي ضمت الي ٣٠ حكما واعدا اخرا بداية من السبت وكما امتد الي مساء اليوم الاحد.

أوسكار يشدد على الإستفادة لقصوى من المحاضرات

ومن خلال المعسكر شدد الكولومبي أوسكار رويز على أهمية التركيز والاستفادة القصوى من المحاضرات الفنية والتدريبات العملية، لضمان الوصول لأعلى مستويات الجاهزية لتقديم أداء تحكيمي متميز.

تحليل الحالات التحكيمية

وأكد رويز على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب مسؤولية مضاعفة لمواصلة الأداء المتميز سواء في البطولات المحلية أو الخارجية، حيث بات للتحكيم المصري حضور لافت في الساحة الإفريقية والدولية. وكما تضمن المعسكر العديد من المحاضرات الفنية التي يقدمها خبراء ونماذج التحكيم المصري، مع التركيز على تحليل الحالات التحكيمية المتعلقة بالتسلل والأخطاء داخل منطقة الجزاء وحالات التنافس.

التعديلات الجديدة بقانون التحكيم

واطلقت اللجنة خلال لقائها بشرح مواد القانون الحديثة، وتم من خلالها توضيح التعديلات الأخيرة في اللوائح، إلى جانب فتح باب النقاش لضمان الاستفادة القصوى من الجانب النظري.

اشتمل الجزء العملي من المعسكر على تدريبات تطبيقية تُقام على ملاعب فندق هلنان بمدينة بورسعيد في الفترة المسائية، ويشارك فريقان من منتخب بورسعيد في هذه التدريبات لمحاكاة الحالات التي تمت مناقشتها نظريًا، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية.

إختبار القرارات التحكيمية

وتهدف هذه المعسكرات إلى اختبار القرارات التحكيمية في المواقف العملية وتقييم دقتها. كما يتم التركيز خلال المعسكر على تعزيز اللياقة البدنية للحكام عبر برنامج تدريبي خاص يُقام على ملاعب بورسعيد، مما يضمن جاهزية بدنية مثالية لمواجهة التحديات المقبلة.

ويُعد هذا المعسكر جزءًا من خطة لجنة الحكام لتطوير مهارات الحكام المصريين، ورفع كفاءتهم بما يواكب أحدث المستجدات في التحكيم العالمي، وتجهيزهم لتمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل المحلية والدولية.

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