وزير الشباب يهنئ أبطال منتخب الكاراتيه بتصدرهم الدوري العالمي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب الكاراتيه، بعد تصدرهم قمة ترتيب الدوري العالمي للكاراتيه، الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الحالي، بمشاركة 384 لاعبًا ولاعبة من 67 دولة حول العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال المنتخب الوطني مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية والدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضيين.

وتمكن أبطال منتخب الكاراتيه من حصد المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و5 برونزية فيما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات بواقع 2 ذهب و2 فضة و5 برونز.



أشرف صبحي يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة ولاعبي منتخب مصر، وذلك قبيل مشاركتهم في البطولة الأفريقية للمصارعة المقرر إقامتها في المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام الوزارة، مناقشة آخر الاستعدادات الفنية والبدنية للاعبين منتخب المصارعة، واستعراض خطة الاتحاد في تجهيز المنتخب الوطني بالشكل الأمثل للمنافسات، إضافة إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالسفر والإقامة خلال فترة البطولة.

أشرف صبحي يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء دعم الوزارة الكامل للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أهمية هذه البطولة كخطوة نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024، قائلًا: “نثق في قدرات أبطالنا على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية. أنتم تمثلون مصر، ونحن جميعًا خلفكم داعمين”.

أشرف صبحي يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب

وشدد الوزير على ضرورة الانضباط والتركيز، ووجّه الشكر لاتحاد المصارعة على الجهد المبذول في تطوير اللعبة ودعم اللاعبين في مختلف المراحل العمرية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في زيارة رسمية جرت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه.

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