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خارج الحدود

الأمم المتحدة تكشف عن خطة لإعادة إعمار سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الإثنين، عن حزمة دعم غير مسبوقة لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد لثلاث سنوات.

 

خطة أممية غير مسبوقة  بـ1.3 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

 وتهدف هذه الخطة إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في سوريا  بعد سنوات من الحرب، مع إيلاء اهتمام خاص للتحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية.

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وجاءت أبرز محاور الخطة كالآتي:

1.إعادة الإعمار الشامل:
- ترميم الطرق والجسور والمرافق الحيوية
- إصلاح شبكات الكهرباء والمياه في المناطق الأكثر تضررًا

2. الثورة الرقمية:
- تمويل 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا
- تدريب 5000 شاب على مهارات الذكاء الاصطناعي
- إنشاء مراكز إبداع تكنولوجي في دمشق وحلب

3. الحماية الاجتماعية:
- برامج دخل مؤقت لـ300 ألف أسرة
- تحديث أنظمة الرعاية الصحية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي


وجاء هذا الإعلان في أعقاب التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا، وضغوط دولية متزايدة لرفع العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى محادثات سرية لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي.

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الأمم المتحدة سوريا دمشق

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